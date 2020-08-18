خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب صيد

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، نقلا عن جهاز حماية المنشآت الحيوية، "تم تحريك ثلاثة زوارق مطاردة للدعم والإسناد، حيث تم التأكد من وجود ثمانية قوارب صيد مخالفة".
وأضافت الوكالة، "قامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها، ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".
ولم تضف الوكالة أي تفاصيل أخرى عن هوية القوارب الثمانية أو عن حدوث أضرار نتيجة الاشتباك.
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