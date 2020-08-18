وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من الواضح أن التعاون العسكري بين قطر وتركيا وحكومة الوفاق الليبية في طريقه إلى التعاظم".
وبحسب المصدر، "ليس من المستبعد أن توقع قطر اتفاقا للتعاون العسكري، حتى وإن كان هذا التعاون موجود فعلا، لكنه يمر دائما من البوابة التركية".
هذا وفي وقت سابق، أعلنت قناة "العربية"، نقلا عن مصادر، توقيع اتفاق تركي قطري مع حكومة الوفاق الليبية لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط.
وبحسب مصادر القناة تنص الاتفاقية على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ "الوفاق": التعاون العسكري بين قطر وتركيا والوفاق في طريقه إلى التعاظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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