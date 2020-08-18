غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "بنية تحتية" لحماس

غزة / محمد ماجد، هاني الشاعر / الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الثلاثاء، أنه استهدف "بنية تحتية" تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان نشر عبر حسابه في موقع تويتر "في الآونة الأخيرة، هاجمت طائرات مقاتلة البنية التحتية تحت الأرض لمنظمة حماس في قطاع غزة".
وأضاف أن القصف جاء "ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه إسرائيل".
ولم يصدر على الفور رد من حماس بشأن إعلان تل أبيب.
ومنذ الأربعاء، يقصف الجيش الإسرائيلي، ليلا، وبشكل متكرر، عددا من الأهداف، يقول إنها تابعة لحركة "حماس".
والأحد، أعلنت إسرائيل إغلاق بحر غزة، وإلغاء المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك تماما، حتى إشعار آخر، بدعوى الاستمرار في إطلاق "البالونات الحارقة والصواريخ"، تجاه البلدات والمستوطنات القريبة.
وسبق ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود.
ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
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