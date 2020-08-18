"الجهاد الإسلامي" تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية الثلاثاء

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مساء الإثنين، أن وفدا منها سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، لبحث "التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

وقال خالد البطش، القيادي بالحركة، في بيان، إن الحركة تلقت دعوة لحضور اجتماع موسع في مدينة رام الله الثلاثاء، يترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وستشارك في اللقاء، "بهدف تعزيز الموقف الوطني الرافض للضم وللتطبيع".

وأكد البطش أن "وحدة الموقف الفلسطيني تقطع الطريق على كل المحاولات البائسة لتشريع وجود الاحتلال (الإسرائيلي) على أرض فلسطين".

وشدد على "ضرورة استعادة الوحدة ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية الوطنية وصولا لتحقيق هدف التحرير والعودة".

وقوبل الإعلان عن التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي بتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي اعتبرتها "خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية".



وفي وقت سابق الإثنين، وصل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، إلى أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتطبيع.

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وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع عكسته منصات التواصل، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن.

وأعلن 20 ناشطا إماراتيا، في بيان الإثنين، رفضهم تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، مشددين على أنه يخالف دستور الإمارات، ويمثل "اعترافا بحق إسرائيل في الأرض (المحتلة)".

ومن بين الموقعين على البيان: الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات، سعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال، علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة، حسن أحمد حسن الدقي.

وتقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.