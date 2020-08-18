قدم.. الأهلي يُعزز صدارته بثلاثية في شباك أسوان

اسطنبول/ مثنى الأحمد/ الخليج 365

انتصر الأهلي على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أنهى الأهلي شوط المباراة الأول متقدمًا بهدف جاء عند الدقيقة 9، برأسية الأنغولي جيرالدو الذي استغل عرضية متقنة من محمد أفشة من الجانب الأيمن.

ورغم الأداء المميز لفريق أسوان، إلا أن الأهلي تمكن من استغلال ضعف الجانب الدفاعي، وأضاف هدفًا ثانًيا أحرزه متوسط الميدان وليد سليمان في الدقيقة 82.

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ونجح البديل السنغالي أليو بادجي في تسجيل هدف الأهلي الثالث عند الدقيقة الرابعة من الوقت البديل للمباراة، من تسديدة أرضية قوية هز بها شباك أسوان.

وبهذا الفوز، عزز الأهلي صدارته لفرق الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 19 في المركز الثالث عشر.

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