فلسطين تندد بإعدامات إسرائيل الميدانية وتستنكر الصمت الدولي

رام الله/ عوض الرجوب/ الخليج 365

نددت فلسطين، مساء الإثنين، بـ"التصعيد" في "جرائم الإعدامات الميدانية" الإسرائيلية بحق فلسطينيين، واستنكرت صمت المجتمع الدولي، والازدواجية في تطبيق القانون الدولي.

واستشهد شاب فلسطيني، مساء الإثنين، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم طعنه أحد عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشعوب، والازدواجية في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وأدانت "بأشد العبارات جرائم الإعدامات الميدانية... وعمليات إطلاق النار المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين".

Advertisements

وشددت على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى "التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية وإطلاق النار العشوائي".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها".

وعبرت عن "استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، على تلك الجرائم".

ويأتي الاعتداء الإسرائيلي الأحدث في وقت يتصاعد فيه تنديد فلسطيني، على مستويات القيادة والفصائل والشارع، منذ إعلان الإمارات وإسرائيل، الخميس، توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.