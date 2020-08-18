أمام سفارة الإمارات ببرلين.. فلسطنييون يتظاهرون ضد التطبيع

برلين/الخليج 365
نظم مجموعة من الفلسطينيين، الإثنين، مظاهرة أمام سفارة الإمارات في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجا على اتفاقية التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن محتجين فلسطينيين رددوا هتافات معادية للإمارات أمام سفارة أبوظبي في برلين.
وتجمع المتظاهرون أمام السفارة، رافعين لافتات تحمل العديد من الشعارات المنددة بالاتفاق، مثل "لا سلام بدون حقوق الفلسطينيين" و"التاريخ لن يغفر للخونة" و"القدس عاصمة فلسطين".
وعبر أسعد كنعان، أحد المشاركين في المظاهرة، لمراسل الخليج 365، عن صدمته بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.
وقال كنعان: "هذه الاتفاقية تمنح إسرائيل المزيد من الحقوق في الشرق الأوسط، أين حقوق الفلسطينيين؟ هذه هي المشكلة".
وأضاف أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين في أي اتفاق ومبادرة.
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.
وقوبل الاتفاق، بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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