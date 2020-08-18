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اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة لتركيا بالمتوسط

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى التهدئة في ليبيا وسحب المرتزقة، تواصل تركيا تدخلها في الشؤون الليبية، فقد أفادت مصادر عن توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط.

والاتفاق ينص على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.

وكان الجيش الليبي أكد سابقا أن تركيا ما زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا ، لافتاً إلى أنها بدأت بتحويل مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها وللانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، واتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة.

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