وزير الاستخبارات الإسرائيلي: إسرائيل والسودان ربما يوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية العام

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي يوم أمس (الأحد)، عن الوزير القول إنه «يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريباً، ربما قبل نهاية العام الحالي».

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق، حسب ما نقلته الوكالة الألمانية للأنباء.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) الماضي، واتفقا على «بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات» بين الجانبين.

وكان البرهان قد قال في تصريحات سابقة إن هذا اللقاء أتى «في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، مشيراً إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبيرين داخل السودان».

وأكد المسؤول العسكري السوداني أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييداً شعبياً واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات آيديولوجية محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع، مؤكداً وجود دور إسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

المصدر: الشرق الأوسط