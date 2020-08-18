شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع في الرياض، اليوم الإثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.