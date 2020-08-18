مصر تعلن إجراءات "خاصة" لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة

وأشار عوض تاج الدين، في ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تلفزيونية إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على ما تم إنجازه، خلال الفترة الماضية، تجاه أزمة فيروس كورونا، للاطمئنان على أن الوضع مسيطر عليه تماما.

© AFP 2020 / -

وتابع بقوله "سيكون هناك معايير وإجراءات مختلفة لمواجهة كورونا عند بداية الدراسة".

وقال المستشار الرئاسي إن "أزمة فيروس كورونا لا تحتمل أوساط الحلول، فالفيروس موجود ولا يزال موجود، ويجب الحرص بشدة حتى تعلن الدولة إجراءات أخرى غير المتبعة".

Advertisements

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وقال إنه تم وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن من بين القرارات كذلك أن "يتم تدريب الأطباء، مع إعداد كوادر كصف ثان وثالث، وتم الاتفاق على توثيق الخبرات الماضية وتجارب التعامل مع مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، خاصة في الحالات الحرجة التي تم شفاؤها، حتى يتم الاستفادة منها، ونعلم بها أجيالا جديدة".