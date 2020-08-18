تزايد عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في صفوف الطواقم الطبية بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد عدد المصابين والمتوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، في صفوف الطواقم الطبية في الدولة السورية، وخصوصا في العاصمة دمشق، حيث سجلت دمشق ومحيطها مؤخرا ازديادا ملحوظا في عدد الإصابات بالفيروس، وتحدث أطباء عن وضع مخيف في مستشفيات تضيق بالمصابين، وتقدم صفحات عبر الإنترنت آلاف الاستشارات الطبية.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فمنذ 25 يوليو، نشرت نقابة أطباء دمشق على صفحتها على فيسبوك لوائح بأسماء أطباء قالت إنهم توفوا في مواجهة فيروس كورونا، وبلغ عددهم 31 طبيبا بينهم من توفي خارج البلاد.
وسجّلت وزارة الصحة السورية حتى الآن 1677 إصابة بكوفيد-19، بينها 64 وفاة، ممن خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس.
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