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تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة منذ تفشي الفيروس، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وشفاء 8 حالات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 51764 شفي منها 425 وتوفيت 68 حالة.

وتوزعت مجمل الإصابات في حلب 18 إصابة، و17 في اللاذقية، و12 في دمشق، و9 حالات في السويداء وسجلت أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي لشخص وافد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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