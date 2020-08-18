شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى البرازيل طلبا لمساعدة الحكومة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق عشرات من أبناء الشعوب الأصلية في البرازيل طريقا رئيسية في منطقة الأمازون "لمدة غير محددة"، مطالبين السلطات بمزيد من المساعدات لمواجهة جائحة كورونا، حيث يحتج المتظاهرون من قبيلة كايابو ميكرانيوتي في ولاية بارا الواقعة شمال البرازيل على استخراج المعادن بشكل غير شرعي في محمياتهم والتصحّر في غابات الأمازون. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أقام السكان الأصليون الذين حملوا عصيا وسهاما وسواطير، حواجز من الإطارات وجذوع الأشجار لإغلاق الطريق في منطقة نوفو بروجريسو تستخدم لإيصال المحاصيل من وسط غرب البرازيل إلى الموانئ المطلة على الأنهار في الأمازون.

وقال زعيم القبيلة بيبرونتي ميكرانيوتير: "نقود هذا الحراك لأن هذا المرض ينتشر أكثر فأكثر يوميا، نريد أن تهتم الحكومة بالسكان الأصليين، ليس فقط نحن، وإنما في كافة أنحاء البرازيل. يحتاج جميع السكان الأصليون إلى المساعدة لمواجهة الفيروس المستجد".

وسجلت 4 حالات وفاة جراء فيرس كورونا المستجد وأصيب 400 بالمرض بين سكان القبيلة البالغ عددهم 1600 شخص، حسب منظمة "كابو" غير الحكومية.