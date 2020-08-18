شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد قطر ينهار بسبب الأزمات.. المصرف المركزى يعلن تفاصيل انكماش 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المصرف المركزي في تقرير اليوم الاثنين إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3 بالمئة العام الماضي.
وقال التقرير إن التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى إنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية لفترة ممتدة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبيا في 2020 .
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش بنسبة 0.3 بالمئة فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط والغاز.
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