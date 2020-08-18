61 اصابة جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا والاجمالى يصل 6762

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل سبعة عشر إصابة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت الاذاعة الرسمية الموريتانية عن بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين انه تم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وبعد اجراء 406 فحوصات تسجيل 61 اصابة بفيروس كورونا المستجد.

واضاف البيان ان العدد الاجمالي للإصابات بلغ 6762 مصابا شفي منهم 6018 وتوفي 157 منهم ويواصل 587 منهم علاجهم في المشافي.

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