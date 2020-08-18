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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل وآخر من قلقيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية وآخر من من الخليل، وفق ما نشرت وكالة واس.


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبدالروؤف تيسير ياسين ، أثناء عبوره حاجزا عسكريا قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.


وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال عمر تحسين حامد من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وأصابت عددًا من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تصديهم لتجريف وشق طرق استيطانية في الجبل "الوسطاني" التابع للقرية.

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