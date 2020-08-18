شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى تونس، اليوم الإثنين، أنه تمّ إجراء 947 تحليلا مخبريا لمشتبه فى إصاباتهم بفيروس كورونا، من بينها 4 تحاليل فى إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للتحاليل 113972.

Advertisements

وأوضحت "الصحة التونسية"، وفق بيان أنه تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة، منها 71 حالة إصابة محلية و7 حالات إصابة وافدة، ليصبح العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات، 2185 حالة مؤكدة، موزعة كالآتي: 1362 حالة شفاء و56 حالة وفاة و767 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 23 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى و8 حالات تقيم في وحدة العناية المركزة.

وأشارت "الصحة التونسية"، إلى أنه منذ 27 يونيو الماضى، تم تسجيل 983 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد منها 424 حالة وافدة و559 حالة محلية و6 حالات وفاة.