شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع زعيم المعارضة التركية لـ نظام أردوغان: الشعب يعرف جيدا من الكذابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد دفاع زعيم حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، على الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخير للتعويض بقيمة مليوني ليرة تركية لصالح رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، بسبب اتهامه للأخير وعائلته بتهريب الأموال إلى خارج تركيا، قائلا إن الشعب التركي يعرف جيدًا أن كليتشدار أوغلو يقول الحقيقة.

ونقلت قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، عن دفاع رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، جلال تشليك، قوله لأردوغان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بينما تستهدف كمال كليتشدار أوغلو، فلتنظر إلى المرآة.. الشعب يعرف جيدًا أولئك الكاذبين والمفترين، وسنثبت مرة أخرى أن كليتشدار أوغلو يقول الحقيقة.

ورفض تشليك قضية التعويض التي رفعها أردوغان ضد كليتشدار أوغلو بدعوى أنه قام بتشويه سمعته هو وأسرته، وشدد على أن زعيم حزب الشعب الجمهوري قال الحقيقة متابعا: نعلن التحدي على من يقول عكس هذا.

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وتابع تشليك: من ترتكز حياتهم على الأكاذيب والافتراءات والمكائد والمال، ومن يستهدف كمال كليتشدار أوغلو، فلينظروا في المرآة، فالشعب يعرف جيدًا من الكذابين والمفترين.

وفى وقت سابق، أعلن محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تقدم للقضاء برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة تركية، ضد زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو. ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، فإن محامي أردوغان، أحمد أوزيل، أعلن أنه تقدم برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بسبب هجوم الأخير على الرئيس وعائلته واتهامهم بتحويل الأموال للخارج، وذلك خلال مقابلة له مع جريدة تركية معارضة.

وزعم محامى أردوغان أن رئيس حزب الشعب الجمهوري هاجم أردوغان وأفراد أسرته وأشار إلى وجود أموال للعائلة في الخارج، وهو ما تكرر من قبل.