قرقاش وجريفيث يبحثان جهود وقف إطلاق النار فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم /الاثنين/، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث جهود وقف إطلاق النار وتطور مسار العملية السياسية في اليمن.

وأشاد المبعوث الأممي، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الاماراتية، بدعم دولة الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة لإرساء أسس السلام والاستقرار في اليمن معربا عن تقديره للمتابعة الحثيثة للدولة ومساندتها المستمرة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات دعم بلاده ومتابعتها للأوضاع وحرصها على نجاح المساعي الحالية لإنهاء الأزمة اليمنية، مثمنًا دور المملكة السعودية في مسعاها للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا بصفة خاصة إلى اتفاق الرياض والتنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات، من واقع دورها ضمن التحالف العربي، ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وإطلاق المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.

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