مقتل 2 وإصابة آخرين فى قصف تركى على "عين عيسى" بسوريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى، عن مقتل اثنين وإصابة آخرين بقصف لطائرة تركية مسيرة على "عين عيسى" فى سوريا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المرصد السورى قد كشف مؤخرا عن أن تركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة بريف اللاذقية الشمالى، وفى وقت سابق، أصيب 20 شخصا بجروح فى هجوم مسلح بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها والواقعة شمال غرب محافظة الحسكة السورية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر محلية سورية قولها - إن "الحادث وقع عندما أقدم أحد العناصر المسلحة الموالية لأنقرة بإلقاء قنبلة يدوية على جموع من المحتفلين بحفل زفاف فى مدينة رأس العين، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة"، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

Advertisements

وكانت مصادر رسمية سورية، أفادت فى وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى، جراء انفجار هز مدينة رأس العين محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ بين الحين والآخر القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.