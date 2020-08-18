شكرا لقرائتكم خبر عن 7 بوستات صادمة تكشف معاناة اللبنانيين فى البحث عن حليب الأطفال والطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة اقتصادية طاحنة باتت تعصف باللبنانيين فى الآونة الأخيرة مع استمرار الأزمة السياسية والاحتجاجات الغاضبة من الحكومة والنخبة السياسية فى لبنان، ما دفع اللبنانيون إلى تدشين جروبات وصفحات على منصات السوشيال ميديا للبحث عن الأطعمة والمشروبات، مقابل مستلزمات أخرى قد تكون ملابس أو عربات أطفال أو غيرها.





"لبنان يقايض".. أحد الجروبات التي دشنها اللبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل البحث عن المواد الغذائية أو حليب الأطفال أو غيرها من المستلزمات الأساسية للحياة، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلى مقايضة ملابسهم على سبيل المثال بغيرها من المواد الغذائية.





وفي هذا الإطار، رصد ”الخليج 365” عددا من المنشورات والصور التى نشرها اللبنانيون على جروب "لبنان يقايض" تكشف معاناتهم في رحلة البحث عن المواد الغذائية وحليب الأطفال وغيرها.

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وكان من بين هذه المنشورات، لبنانية تقايض فستان سهرة مقابل زيت طعام أو مواد غذائية، وأخرى تقايض عربة صغيرة مقابل علبة حليب كبيرة لطفل، إضافة إلى 3 أكياس حفاضات.





كما نشر أحد اللبنانيين على فيسبوك صورا لبعض الملابس، معلقا :"ثياب رجالي بنطالونات كتان وقمصان نضاف كتير قياس لارج للمقايضة ع مونة أكل حصة غذائية موجودين بيروت".

وأخرى نشرت بعض المستلزمات المستعملة وغير الأساسية معلقة عليها :"للمقايضة على مواد غذائية أو كبايات نسكافيه أو سجادة كوريدور بحالة جيدة موجودين بطرابلس وفي دليفري وفيكن تنقو كذا قطعة حسب البديل".











