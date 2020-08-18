شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقى: تفجير فى مدينة الصدر شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم /الاثنين/، بأن عبوة انفجرت في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن :"عبوة صوتية انفجرت اليوم بالقرب من فلكة ٥٥ ضمن مدينة الصدر ب‍بغداد، من دون وقوع أية إصابات".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"

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