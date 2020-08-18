شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خدمة الهاتف بين الإمارات وإسرائيل أول خطوة في تنفيذ اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن خدمة هاتفية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بدأت العمل اليوم مع فتح البلدين علاقات دبلوماسية، كجزء من صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة تطلبت من إسرائيل تعليق خطتها المثيرة للجدل لضم الضفة الغربية.

واتصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها خطوة مهمة.

وأصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل ، يوم الأحد ، تهنئة للإمارات على "إزالة الحواجز" ، قال فيها: "ستُفتح العديد من الفرص الاقتصادية الآن ، وخطوات بناء الثقة هذه خطوة مهمة نحو دفع مصالح الدول".

تمكن صحفيو أسوشيتد برس في القدس ودبي من الاتصال ببعضهم البعض من كل من الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة المسجلة برمز الدولة الإسرائيلي +972 .

كما تم الوصول إلى المواقع الإخبارية الإسرائيلية ، مثل Times of Israel و Jerusalem Post و YNet ، دون استخدام تطبيقات لفتحها في الإمارات.

وقالت الوكالة إن البعض في إسرائيل استخدم الهواتف المحمولة الفلسطينية بكود +970 ، والتي يمكن للمقيمين في الإمارات الاتصال بها.

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واعتبرت "الأسوشيتيد برس" أن اتصال الخدمة الهاتفية يمثل أول علامة ملموسة على الصفقة بين الإماراتيين والإسرائيليين.

أعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

حقق الاتفاق التاريخي انتصارًا في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يسعى فيه إلى إعادة انتخابه ، وعكس تغيرًا في الشرق الأوسط.

وستجعل الاتفاقية الإمارات ثالث دولة عربية ، بعد مصر والأردن ، تربطها علاقات دبلوماسية كاملة وفعالة مع إسرائيل. وأعلنت الإمارات وإسرائيل في بيان مشترك ، إن الصفقات بين البلدين كانت متوقعة في الأسابيع المقبلة في مجالات مثل السياحة والرحلات المباشرة والسفارات.

في وقت مبكر من يوم الأحد ، أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن شركة إماراتية وقعت اتفاقية مع شركة إسرائيلية لبحث ودراسة جائحة فيروس كورونا.