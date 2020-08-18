شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيروت تودع رجال إطفاء ضحوا بأنفسهم فى انفجار المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة روسيا اليوم، أنه أقيمت جنازة لـ3 رجال إطفاء لقوا مصرعهم في انفجار مرفأ بيروت خلال محاولتهم إخماد حريق العنبر رقم 12 قبل أن ينفجر، حيث تجمع الأصدقاء وأفراد الأسرة والزملاء لتوديع الضحايا الثلاثة وهم شربل حتى ونجيب حتى وشربل كرم أمام مركز الفوج في الكرنتينا شمال بيروت.

وفى وقت سابق، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرارا مشتركا بتمديد إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، في العاصمة بيروت حتى 18 سبتمبر المقبل.

وجاء القرار بتمديد حالة الطوارىء في مدينة بيروت، استنادا إلى موافقة استثنائية صادرة عن عون ودياب، في ظل تعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء نظرا لاستقالة الحكومة، على أن يُعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

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وتضمن القرار أن التمديد يأتي نظرا للأوضاع الميدانية الراهنة التي تستوجب تمديد حالة الطوارىء المعلنة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في جلستها التي عقدت في 5 أغسطس الجاري، حالة الطوارىء داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر في الممتلكات على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.