شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الشرطة إن رجلا كان يحمل سكينا أصاب شرطيا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس قبل أن يقتله ضابط بالرصاص اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث أن هوية القتيل لم تتضح بعد.

وشهدت البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية، التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، هجمات متفرقة في الشوارع شنها فلسطينيون على إسرائيليين منذ عام 2014 عندما انهارت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة.

وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحته بعد، يظهر رجل في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره على ما يبدو وهو واضع كمامة جراحية وراقد بلا حراك في زقاق بينما يصوب شرطي إسرائيلي مسدسا نحوه.