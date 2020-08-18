شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تستجوب رئيس موريتانيا السابق بتهمة التفريط فى جزيرة لأمير قطر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الشرطة تستجوب رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة التفريط بجزيرة لأمير قطر السابق.

يأتى هذا بعدما فتحت لجنة التحقيق البرلمانية، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.

Advertisements

وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت اليوم لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك فى رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع "الجزيرة" مع المسؤولين القطريين.

وحسب مصادر موريتانية فإن لدى لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطرى بنواكشوط محمد بن كردى طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحى".

ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير "للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته"، وذلك وفق "روسيا اليوم".