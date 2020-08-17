شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة بنسبة 70% ابتداء من تاريخ 1/1/1442هـ، الموافق 20/8/2020م. ويشمل القرار توطين منافذ بيع جملة وتجزئة الأنشطة التالية: – بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات – بيع الفواكه والخضروات والتمور – بيع مواد التنظيف والبلاستيك والصابون Advertisements – بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية – بيع المياه والمشروبات – بيع الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات البدوية والأثرية – بيع الألعاب وألعاب الأطفال – بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية – بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب

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