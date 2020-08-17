شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور قبل بدء الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناشدت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين بتحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث حساب منصة مدرستي.

وقالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه حرصاً من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكراً؛ نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب.

وأضافت الشهري أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات تحديث رقم الجوال عبر نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).