شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» توضح أهمية «أضواء الطائرات» وتوقيت استخدامها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الطيران المدني وظائف الرموز الخاصة بأضواء الطائرات، والتي تتواجد أعلاها أو أسفلها.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن الأضواء بالطائرة لها وظيفتين رئيسيتين، وهما تمييز الطائرة لمنع التصادم وحماية من حولها، بالإضافة إلى تعزيز الرؤية من قمرة القيادة”.

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وبينت أن أضواء تمييز الطائرة تشمل الملاحة، والتي تتمثل في إضاءات متواصلة لمعرفة اتجاه الطائرة أثناء السير، مثل الإضاءة الحمراء في الطرف الأمامي للجناح الأيمن، والخضراء على الجناح الأيسر، والإضاءة البيضاء في ذيل الطائرة، كما تشمل أضواء تمييز الطائرة أيضًا الوميض، والذي يعمل بشكل مستمر في لحظة الدخول للمدرج أو الخروج منه بعد الهبوط، وهو يشمل إضاءة بيضاء في الأطراف الأمامية للجناحين الأيمن والأيسر.

كما تُعد المنارة المتمثلة في إضاءتين أعلى وأسفل بدن الطائرة باللون الأحمر باستمرار وإضاءة الشعار البيضاء في ذيل الطائرة من أضواء تمييز الطائرة.

وتشمل إضاءات تعزيز الرؤية إضاءة “تاكسي”، والتي تُستخدم عند حركة الطائرة على الأرض لتنبيه العربات في ساحة الطيران أنها بحالة حركة، بالإضافة إلى إضاءة فحص الجناح، وهي أضواء بيضاء موجهة على مقدمة الجناحين والمحركات، وتُستخدم حسب الاحتياج أثناء الطيران لمراقبة تراكم الجليد، بينما تستخدم إضاءات الهبوط في مرحلتي الإقلاع والهبوط، والالتفاف التي تُستخدم إضاءة موجهة بزاوية إلى جانبي الطائرة، من إضاءات تعزيز الرؤية في الطائرة.