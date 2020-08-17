شركة فيليبس تعلن عن إطلاق شاشتها 279C9 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها 279C9 الجديدة قياس 27 بوصة، والتي تمتاز بتصميم بدون إطار ظاهر، وهو ما يجعل الشاشة تبدو نحيفة للغاية مع إتاحة إعداد الشاشات المتعددة بسلاسة.



وتأتي الشاشة الجديدة من سلسلة فيليبس Moda بسطح هيكلي باللون الأسود مع نظام مدمجة لتمرير الكابلات.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 279C9 الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS تعمل بدقة الوضوح 4K UHD (3840 x 2160 بيكسل)، مع دعم تقنية FreeSync شركة AMD لعشاق ألعاب الكمبيوتر والفيديو، والتي تتيح إمكانية تشغيل الألعاب بسلاسة.

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وتمتاز شاشة فيليبس الجديدة بإمكانية ضبطها من حيث الارتفاع والتدوير والإمالة من خلال الحاملSmartErgoBase، وتوفر زاوية مشاهدة واسعة 178/178 درجة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس الجديدة على منفذ التوصيل USB-C لنقل البيانات بسرعة وشحن الأجهزة الجوالة المتوافقة مثل اللاب توب عن طريق تقنية Power Delivery بقدرة تصل إلى 65 وات، بالإضافة إلى توافر منفذ DisplayPort واثنين من منافذ HDMI وأربعة منافذ USB 3.2.

وأعلنت شركة فيليبس عن توافر شاشتها 279C9 الجديدة في الأسواق العالمية اعتبارا من الآن وبسعر يبلغ حوالي 568 يورو.