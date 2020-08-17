العراق... إقالة مدير الأمن الوطني في البصرة

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قوله إنه تم إعفاء مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله.
وقال رسول: "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قرر إقالة مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله".
ويأتي قرار إقالة مدير الأمن الوطني، في وقت قررت فيه وزارة الداخلية العراقية إقالة الفريق رشيد فليح، من مهامه بمنصب قائد شرطة البصرة.
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