مسؤول بريطاني: استئناف جزئي لحركة الطيران مع السعودية

وأوضح آشر في تغريدة له عبر "تويتر"، أن هذه الرحلات تخص الأشخاص –سواء من حاملي الجنسية البريطانية أو غيرها- الراغبين في العودة إلى المملكة المتحدة.

وقال: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة".

وذيّل تغريدته بالقول: "للتوضيح، هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة من هذه الرحلات الجوية".

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وقال آشر، في وقت سابق، إنه "سيتم فتح الطيران من جدة إلى مطار هيثرو بلندن، لكل من البريطانيين، ومن يحمل تأشيرة دخول أو فيزا لبريطانيا، اعتبارا من 22 أغسطس الجاري"، بحسب صحيفة "عكاظ".

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لجميع شركات الطيران العاملة بالسعودية بما فيها الطيران العام، رغبة حكومة السعودية عودة جميع المواطنين السعوديين، ومرافقيهم (غير السعوديين)، المتواجدين خارج المملكة، مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة في ظل جائحة فايروس كورونا.

وأوضحت الهيئة، أنه يسمح للناقلات بإعادة المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين وزوجات المواطنين وأبناء وأزواج المواطنات السعوديات على حسابهم الخاص، على رحلات الإجلاء القادمة للمملكة، التي تسيرها الدول لإجلاء مواطنيها من المملكة.

في غضون ذلك، تؤكد الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.