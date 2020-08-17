القدس.. استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي

زين خليل/الخليج 365
استشهد شاب فلسطيني، مساء الإثنين، إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بزعم طعن أحد جنودها بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينيا طعن جنديا من شرطة حرس الحدود وأصابه بجروح بين بسيطة إلى متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" بالمدينة.
وتقرر إغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس وكذلك المسجد الأقصى، عقب الحادث.
وااستشهد الشاب الفلسطيني متأثرا بجراحه، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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