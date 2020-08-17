غزة.. الوفد الأمني المصري يغادر القطاع

غزة/ الخليج 365

غادر قطاع غزة، مساء الإثنين، وفد جهاز المخابرات المصرية، عبر معبر إيرز/ بيت حانون شمالي قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلاً عن مصدر فلسطيني، بأن وفد المخابرات المصرية عقد اجتماعاً مطولاً مع قيادة حركة حماس، بحث فيه الجانبان عدة قضايا أمنية وسياسية.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الوفد المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، التقى كلاً من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، ونائبه خليل الحية، والقيادي بالحركة روحي مشتهى.

وأضاف المصدر، أن المباحثات تركزت حول الأوضاع الأمنية المتوترة في غزة مؤخراً، إلى جانب استكمال تفاهمات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ولم تُعلن أية جهة بعد تفاصيل ونتائج اجتماع الوفد المصري.

إلا أن المصدر أفاد بأن قيادة حركة حماس سلّمت الوفد مطالب الفصائل الفلسطينية في غزة، المتعلقة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، وإحداث تغيير حقيقي يُحسّن من الظروف المعيشية الصعبة للسكان.

يأتي ذلك، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني والميداني في غزة، في أعقاب استمرار إطلاق "بالونات" تحمل مواد مشتعلة من القطاع، تسببت باندلاع حرائق في بلدات إسرائيلية محاذية.

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ويشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ضد مواقع لـ"حماس" والفصائل في غزة، يقول إنها تأتي في سياق الرد على إطلاق البالونات.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد الحصار على القطاع، من خلال منع إدخال الوقود ومواد البناء إلى قطاع غزة، وإغلاق البحر بشكل كامل وإلغاء مساحة الصيد.

وفي وقت سابق، السبت، أكد مصدر فلسطيني للأناضول، أن تكثيف إطلاق البالونات الحارقة يأتي في سياق الضغط على إسرائيل، لدفعها نحو تنفيذ التزاماتها تجاه تفاهمات التهدئة في غزة.

ولفت المصدر إلى أن حماس والفصائل في غزة منزعجة من تنصل إسرائيل من وعودها السابقة بتخفيف الحصار عن غزة، ومماطلتها في تنفيذها.

وقال إن حماس تسعى لتحقيق تقدم ملموس على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، وأبرزها: ملف الكهرباء، وزيادة المنحة القطرية، وتحسين الحركة التجارية بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل.

كما ستطالب الفصائل، وفق المصدر، بالمزيد من مشاريع تشغيل الشباب، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في القطاع المحاصر منذ 14 عاما.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للوفد المصري إلى غزة منذ بداية جائحة كورونا، حيث كانت الزيارة الأخيرة منتصف فبراير/ شباط الماضي.

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