قدم: المقاولون يهزم الإنتاج الحربي ويرتقي للمركز الثالث

اسطنبول/ مثنى الأحمد/ الخليج 365
حقق المقاولون العرب فوزًا صعبًا على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت، الإثنين، لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وتقدم الإنتاج الحربي أولا بهدف مُبكر أحرزه المهاجم باسم مرسي في الدقيقة 11، قبل أن يتمكن المقاولون من تعديل النتيجة في الدقيقة 34، عبر هدف سجله الحارس أحمد يحيى بالخطأ في مرمى فريقه.
وأسفرت محاولات أصحاب الأرض عن تسجيل هدف ثان جاء عند الدقيقة 53، عن طريق متوسط ميدان المقاولون عبد الله ياسين.
وبهذا الفوز، صعد المقاولون العرب للمركز الثالث على سلم الترتيب، بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 37، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن.
وفي مواجهة أخرى، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء إنبي وضيفه سموحة.
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