الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بالقدس

زين خليل/الخليج 365

أصيب شاب فلسطيني بجراح وصفت بالخطيرة، إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بدعوى طعن أحد جنودها في القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن فلسطينيا طعن جنديا من شرطة حرس الحدود وأصابه بجروح بين بسيطة إلى متوسطة قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة.

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وأوضحت أنه تقرر إغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس وكذلك المسجد الأقصى، عقب الحادث.

وقالت الشرطة إنه تم تحييد "المهاجم" دون الإشارة إلى مدى خطورة إصابته.

إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن حالة الشاب الفلسطيني حرجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.