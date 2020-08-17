طرابلس.. أكار يجتمع مع العطية والمشري

طرابلس/ الخليج 365

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في طرابلس.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن أكار يواصل مباحثاته في العاصمة الليبية، حيث عقد اجتماعا مع المشري والعطية في فندق المهاري.

وأوضح أنه إلى جانب أكار حضر الاجتماع عن الجانب التركي رئيس هيئة الأركان يشار غولر.

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وفي وقت سابق الإثنين، وصل أكار ورئيس الأركان يشار غولر العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.



وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.



وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.