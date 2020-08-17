الكويت: صحة أمير البلاد تشهد تحسنا مستمرا

الكويت/ الخليج 365

قال مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، "تشهد تحسنا مستمرا".

جاء ذلك في اجتماع للحكومة عبر الاتصال المرئي برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طمأن الحمد الصباح، "المجلس على صحة الأمیر".

وقال رئيس الوزراء، إن صحة أمير البلاد "تشھد تحسنا مستمرا".

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وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، غادر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين أول 2019.

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