اليمن.. سقوط مقذوف حوثي على قرية سعودية قرب الحدود

اليمن /الخليج 365

سقط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي، الإثنين، على قرية سعودية قرب الحدود مع اليمن.

جاء ذلك في خبر مقتضب نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من قبل الحوثيين.

وأوضحت القناة نقلا عن الدفاع المدني في جازان (جنوب غرب) أنه تم رصد "سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ‎إيران على إحدى القرى الحدودية".

وأضافت: "المقذوف لم يسفر عن إصابات أو وفيات"، دون تفاصيل.

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وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.