العراق.. إقالة قائد شرطة البصرة إثر احتجاجات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الداخلية العراقية، الإثنين، إقالة الفريق رشيد فليح، قائد شرطة البصرة (جنوب) من منصبه؛ استجابة لمطالبات محتجين.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن الإقالة "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف رسول، في بيان أنه "تم تكليف اللواء عباس ناجي بدلاً عن القائد المقال".

والأحد، شهدت البصرة، احتجاجات واسعة على اغتيال الناشط في الحراك الشعبي تحسين أسامة، على يد مسلحين مجهولين، وتطالب بإقالة فليح.

ورشق المتظاهرون منزل المحافظ أسعد العيداني بالحجارة للتعبير عن سخطهم من عدم الكشف عن الجناة، كما طالبوا بإقالة المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم قائد الشرطة.

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كما تأتي الإقالة بعد ساعات من تعرض ناشطين آخرين في الاحتجاجات لمحاولة اغتيال وسط مدينة البصرة، وهما لوديا ريمون وعباس صبحي، ما أدى لإصابتهما بجروح.

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

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