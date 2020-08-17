الجزائر.. معرض الكتاب الدولي 2020 "افتراضي"

الجزائر/حسام الدين إسلام/الخليج 365

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، الإثنين، عن تنظيم نسخة افتراضية، لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريح لمدير مدير دائرة الكتاب والمطالعة بوزارة الثقافة، جمال فوغالي، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال فوغالي، إنّ "قرار تنظيم نسخة افتراضية، للطبعة (للدورة) الـ25 من معرض الجزائر الدولي للكتاب (لم يحدد موعدها)، جاء بعد تشاور مع ممثلي دور النشر المحلية، ومسؤولين بالوزارة".

وأضاف أن القرار جاء "نظرا لعدم إمكانية تنظيم هذا الحدث، الذي يستقطب أكثر من مليون زائر سنويا، في هذا الظرف الصحي الاستثنائي (كورونا)".

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وأوضح المتحدث أنّ "النسخة الافتراضية للمعرض لم يتم تحديد صيغتها النهائية بعد".

وأشار إلى أنّ "هذه الطبعة الافتراضية، ستشهد برمجة لقاءات ونقاشات وموائد مستديرة، باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة ومواقع التواصل".

ومن المحتمل "إطلاق مشروع أرضية لبيع الكتب عبر الإنترنت، بالشراكة مع مهنيين في هذا المجال، ودور النشر الجزائرية والعربية والأجنبية، التي تشارك في المعرض" حسب فوغالي.

ووفق المنظمين، بلغ عدد زوار معرض الجزائر الدولي للكتاب، في نسخته الماضية (30 أكتوبر/تشرين الأول حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) مليونا و150 ألف زائر، فيما بلغ عدد المشاركين 1030 دار نشر من 36 بلدا، بينها 298 دار نشر جزائرية.

ومعرض الجزائر الدولي للكتاب، تظاهرة ثقافية سنوية، تنظم تحت رعاية وزارة الثقافة، وتقام بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.