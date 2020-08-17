كورونا.. 3 وفيات بفلسطين و2 في لبنان

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت فلسطين، الإثنين، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، ورصد لبنان وفاتين، فيما شخصت قطر 288 إصابة بالفيروس.

وفي فلسطين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و 456 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 358 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 22 ألفا و391؛ منها 124 وفاة، و13 ألفا و716 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و456 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 85 مريضا.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9337؛ منها 105 وفيات، و2089 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 288 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 294 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و368؛ منها 193 وفاة، و112 ألفا و88 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الإثنين، 21 مليونا و921 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 774 ألفا، وتعافى أكثر من 14 مليونا و643 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.