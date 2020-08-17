فلسطين تلغي مشاركتها في معرض "إكسبو دبي"

رام الله/عوض الرجوب/الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، الغاء مشاركتها في معرض "إكسبو دبي"، المقرّر افتتاحه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، ردا على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي "تقرر إلغاء المشاركة في معرض إكسبو دبي 2021، رفضا للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات".

وكان مقررا افتتاح "إكسبو دبي" في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكنه تأجل تحت ضغط جائحة كورونا إلى أكتوبر 2021، وتسعى الإمارات لاستقطاب 11 مليون زائر للمعرض.

وتشارك اسرائيل في المعرض بواحد من أفخم الأجنحة بين الدول المشاركة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اتفاقا بين الامارات وإسرائيل على التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، وهو اتفاق قوبل برفض فلسطيني بإجماع كل الفصائل.

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واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيانها، اليوم، "الخطوة الإماراتية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خروجا فاضحا عن الإجماع العربي، وتشجيعا لدولة الاحتلال على الاستمرار في عدوانها، وتكثيف استيطانها المناقض لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبره جريمة حرب".

ونسب البيان لرئيس الوزراء محمد اشتيه القول "نرفض استخدام الإمارات القضية الفلسطينية كقميص عثمان لتبرير تطبيع علاقاتها مع الإحتلال، كما أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى وهو تحت السيادة الإسرائيلية أمر مرفوض".

وزاد: نرفض بأن يكون تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأمريكي على حساب القدس وفلسطين، كما نرفض أن يكون الخوف من عودة الإدارة الأمريكية القادمة إلى الاتفاق الايراني الأمريكي، أو مساندة ترامب في حملته الانتخابية سببا لمعركة تدفع فلسطين فواتيرها.

وحاولت الإمارات الترويج بأن اتفاقها مع إسرائيل على تطبيع العلاقات، كان مقابل وقف تل أبيب خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وهو ما نفاه، وبشكل فوري، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية.

وقال اشتيه أن تجميد إسرائيل خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية "جاء نتيجة صلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر، والحديث عن فلسطين وما تقبل به وترفضه هو شأن القيادة الفلسطينية".

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