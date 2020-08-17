"حماس" تحذر من استجابة ابن زايد لدعوة زيارة إسرائيل

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، من استجابة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للدعوة التي وجهتها له تل أبيب بزيارة إسرائيل والقدس.

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، في تغريدة له عبر "تويتر": "نحذر من أي استجابة من محمد بن زايد، للدعوة الإسرائيلية لزيارة الكيان (إسرائيل)".

وأضاف، أن استجابة ابن زايد للدعوة "نعتبرها مباركة للجرائم الإسرائيلية، وعدواناً على شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق الإثنين، وجّه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، دعوة إلى ابن زايد، لزيارة إسرائيل والقدس.

ونشر ريفلين، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للرسالة التي وجهها إلى الحاكم الفعلي لدولة الإمارات.

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ولم يصدر عن السلطات الإماراتية تعقيب فوري على هذه الدعوة.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، تتويجًا معلنا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق، بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

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