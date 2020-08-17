"الدفاع" التركية: توقيف 10 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، القبض على 10 مسلحين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بمنطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.



وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم توقيف 10 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" بالمنطقة، بعد الكشف عن نيتهم القيام بأعمال إرهابية.



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وأكدت أن قوات الأمن أوقفت الإرهابيين قبل تنفيذ أعمالهم الإجرامية.



والأحد، أعلنت الوزارة إلقاء القبض على 8 مسلحين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بالمنطقة نفسها.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.