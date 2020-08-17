اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف ميزانية النظافة مدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد والبالغة 5090400 ريال .

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات المدارس ، وبما يسهم في تجويد أعمال التهيئة والاستعداد ، مؤكدا على ضرورة قيام اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين لنظافة مدارس عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.