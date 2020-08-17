تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية الحميمة

حينما يكثر الحديث والنقاش حول شيء ما وتمتزج الحقائق بالأباطيل ويكون التسويق الإعلامي والتدليس والمراوغه والخداع نبراساً لهذا الحديث للخروج بمكاسب أو لتلميع الصورة أو لخدمة المصالح أو لمجرد التلبيس واثارة البلبلة فإن الفيصل في كشف تلك الزوائف هو الرجوع الى القرائن والبراهين سواء كانت حاضرة في المشهد أو ماضية في التاريخ وحينها ستظهر تلك الحقائق كما هي وسيختفي كل ما كان يعتري وضوحها لنظر الباحث في صفحات التاريخ.

ويزداد الأمر حاجة لذلك عندما يخص الحديث أمر الشعارات والتصريحات السياسية التي غالباً ما تكون مبنية على المراوغه والكذب بهدف تحقيق المصالح والمكاسب وغسل الأدمغة التي تكتفي بأخذ ما يقال عن البحث عن الحقيقة.

ومن أوضح الأمثلة على السياسة المعتمدة على التصاريح المشبوهه والإتهامات الباطلة ونظريات المؤامرة والإصطياد في الماء العكر هي السياسة التركية بقيادة أوردوغان الذي حطم الرقم القياسي في الخطابات الرنانه وعلّق الكثير من اخفاقاته على شماعة نظرية المؤامرات الدولية التي لم يستطع اثبات مؤامرة واحدة من عشرات المؤامرات التي تحدّث عنها ناهيك عن كونه يقذف الناس بالحجارة وبيته من زجاج

رأينا وسمعنا السيد أوردوغان في أحدث تصريحاته المقتضبه ضد دولة الإمارات العربية المتحدة حينما أنكر عليها اتفاق العلاقات الرسمية مع تل أبيب وكأن القوات المسلحة التركية في حالة تعبئة قصوى ضد الإسرائيليين ولا يوجد بين البلدين أي جسور اقتصادية او ثقافية او عسكرية او حتى دينية وهو يتحدث عن اغلاق سفارة تركيا في الإمارات المتحدة ونسي سهواً أن يغلق سفارته في تل أبيب.

لن أسرد التناقضات العجيبة والثنائية القطبية في الشخصية الأوردوغانية حينما قام بترشيح نفسه خليفة بتصويت جميع ارهابيي الجماعات المتطرفه في الشرق الأوسط ولا بلعبه على سياسة المتناقضات السياسية وتدخلاته السافرة في العالم العربي مروراً بالإخفاقات والمشاكل الداخلية التي عجز عن حلها ولكن سأذكر بعضاً من التاريخ عن العلاقات التركية مع تل ابيب والتي تجاهلها اوردوغان خلال انتقاده لقرارت سيادية تختص بدول لا علاقة له بها

نشأت العلاقات التركية الإسرائيلية عام ١٩٤٩م وقد بدأت العلاقة بمبادرة تركية بالإعتراف بالدولة الإسرائيلية ذات السيادة ثم بعد ذلك تم تعيين قائمين ممثلين للأعمال في البلدين وتم تطوير العلاقات وتنميتها الى عام ١٩٩٨م فقد قررت تركيا ارسال سفير لها الى تل أبيب وقامت اسرائيل بالمثل ثم قام الطرفين بتوقيع العديد من الاتفاقيات السياسية التي جرت خلال الزيارات المتبادلة بين دبلوماسيي البلدين ومن اشهرها زيارة اوردوغان عام ٢٠٠٥م عندما كان رئيس الوزراء التركي آنذاك والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايرييل شارون ونائبه شمهون بيريز وتم الاتفاق على تبادلات اقتصادية والتعاون العسكري الى ان اصبحت اسرائيل هي المورّد الرئيسي للسلاح لتركيا ويوجد في تركيا اكبر مصنع اسرائيلي لتصنيع الأسلحه وفيما يخص السياحه والإقتصاد فقد أصبحت تركيا من الوجهات السياحية المميزة لدى الإسرائيليين وبينهما حجم تبادل تجاري يلامس سقف ال ٦ مليار دولار كما ان البلدان يعتمدان على مبادئ التجارة الحرة والسوق المفتوحة خصوصاً بعد وصول حزب الحرية والعدالة إلى الحكم في تركيا

اضافة الى ذلك تداعت هذه الأيام نداءات لبعض القيادات البارزة في الحزب الحاكم التركي تنادي بعقد اتفاقية مع اسرائيل على غرار تلك التي تم توقيعها بين اوردوغان والسراج بشأن الطاقة ومناطق الإختصاص البحري والتعاون العسكري لتكون اتفاقية أشمل وأوسع وأقوى

ومع كل هذا التلاحم الهائل والتاريخي بين هذين البلدين والعلاقات الدافئة التي لا يمكن تجاهلها أليس الأولى على الرئيس التركي اوردوغان سحب سفيره لدى اسرائيل واقفال السفارة لدى تل ابيب بدلاً عن سحب سفيره من ابو ظبي أليس الأولى عليه الصمت وعدم اطلاق التصريحات الرنانه لدغدغة مشاعر المتعاطفين معه في العالم العربي وتلميعاً لسمعته الملطخة أصلاً بالدماء العربية في سوريا والعراق وليبيا.

كتبه: سعيد ابوجلوي