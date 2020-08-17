التعاون يوقع مع اللاعب مطير الزهراني

أنهت إدارة نادي التعاون رسميا اليوم الاثنين إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط العين مطير الزهراني (26 عاما) ليمثل نادي التعاون بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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