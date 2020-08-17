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أبها يعلن تمديد عقد سعد بقير

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعنلت إدارة نادي أبها عن تمديد عقد التونسي سعد بقير حتى عام 2022، وذلك حسمبا أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.

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